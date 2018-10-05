Умер Олег Павлов

7 окрября в Москве в возрасте 48 лет умер писатель Олег Павлов.

Об этом сообщает журнал «Новый мир».

Олег Олегович Павлов родился в 1970 году в Москве, закончил заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького, работал грузчиком и разнорабочим, проходил срочную воинскую службу в конвойных частях в Узбекистане и Северном Казахстане.

Литературным дебютом Олега Павлова стали в 1990 году рассказы из цикла «Записки из-под сапога» и лирический цикл «Караульные элегии», которые вместе с циклом рассказов «Правда Карагандинского полка» впоследствии вошли в автобиографическую «Степную книгу» (1998).

Автор романов «Казенная сказка» (1994), «Дело Матюшина» (1997), «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» (2001) и «Асистолия» (2009), публицистических циклов «Дневник больничного охранника» (1995) и «Нелитературная коллекция» (1997), а также повестей, рассказов, очерков, эссе, критических статей и других произведений. Книги Олега Павлова переведены на многие иностранные языки.

Александр Солженицын доверил Олегу Павлову публикацию и комментарии к части писем, приходивших в его фонд в начале 1990-х годов.

Лауреат премий «Русский Букер», премии Александра Солженицына, премии Angelus, премий журналов «Новый мир», «Октябрь» и «Знамя».



