Умерла Монсеррат Кабалье© Atlas
Сегодня, 6 октября, в Барселоне в возрасте 85 лет умерла оперная певица, сопрано, одна из главных мировых звезд бельканто Монсеррат Кабалье.
Об этом сообщает El Mundo.
Монсеррат Кабалье родилась в 1933 году в Барселоне, в 1954 году окончила с золотой медалью консерваторию при театре Лисео, с середины 1950-х пела в оперных театрах Базеля, Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона и Бремена.
Мировую известность Монсеррат Кабалье получила в 1965 году, исполнив партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Доницетти в нью-йоркском Карнеги-холле. В том же году певица дебютировала на Глайндборнском фестивале и в Метрополитен-опера, в 1970-м впервые спела в Ла Скала.
Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Шолти, со знаменитыми певцами, среди которых были Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краус и Лучано Паваротти, в конце 1980-х записала альбом «Barcelona» с лидером группы Queen Фредди Меркьюри.
Основу репертуара Монсеррат Кабалье составляли оперы Верди, Россини, Доницетти и Беллини, всего за свою творческую карьеру певица исполнила около 125 оперных партий и записала более ста дисков.
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