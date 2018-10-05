«Студия новой музыки» даст юбилейный концерт в Большом зале консерватории

© Олимпия Орлова

18 октября ансамбль солистов «Студия новой музыки», отмечающий в этом году свое 25-летие, представит в Большом зале Московской консерватории семь российских премьер сочинений современных композиторов.

В центре программы «Суррогатные города» — оркестровое сочинение из одноименного цикла Хайнера Гёббельса. Еще одним важным событием вечера станет исполнение пьесы Чарлза Айвза «Нью-Йорк. Центральный парк в темноте» (1906), одного из самых ранних произведений музыкального авангарда.

Спустя десять лет после премьерного цикла исполнений в Европе впервые в Москве прозвучит «Eastanbul» Владимира Тарнопольского, впервые в России будет исполнен «Стокгольм» из цикла Дмитрия Курляндского «Карты несуществующих городов».

Всего в программе семь российских премьер, в том числе произведения Стива Райха, Мортона Фелдмана и одно из первых в России исполнений известного корейского композитора Чин Унсук.

Кроме того, в этот вечер «Студию новой музыки» поздравит с юбилеем Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель — профессор Александр Соловьев), который исполнит «Крики Лондона» Лучано Берио. В концерте также примет участие гость ансамбля, сопрано Каролина Мельцер (Германия).



















