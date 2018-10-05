Дмитрий Швидковский представит в Москве свою книгу «От мегалита до мегаполиса»© Издательство «Кучково поле»
Сегодня, 5 октября, в Москве состоится презентация книги «От мегалита до мегаполиса: Очерки истории архитектуры и градостроительства» доктора искусствоведения, историка архитектуры, ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского.
«Стоунхендж и Рим, Париж и Лондон, Москва и Звенигород, Барселона и Чикаго — вот ключевые точки, сквозь которые читателя ведет повествование о судьбах архитекторов, вкусах заказчиков и оценке архитектурных сооружений критикой и потребителем», — говорится в аннотации на сайте издательства «Кучково поле», выпустившего книгу.
Способна ли архитектура не нарушать гармонию природы? Что важнее в произведении зодчества: «полет» души или техническое совершенство? О чем и каким образом архитектура способна «говорить»? К какому типу относится русская архитектура — к восточному или западному?
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на встрече с Дмитрием Швидковским.
Начало в 19:00, презентация пройдет в книжной лавке «У кентавра» по адресу: по адресу: РГГУ, Миусская площадь, д. 6, корп. 6.
новости
Вчера
19:34«Золотая горгулья» и JBL запустили конкурс для молодых музыкантов
18:01Олег Сенцов объяснил, почему он прекратил голодовку
17:40«Студия новой музыки» даст юбилейный концерт в Большом зале консерватории
15:24Дмитрий Швидковский представит в Москве свою книгу «От мегалита до мегаполиса»
14:59В Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдет акция «Колокол памяти»
13:02Присуждена Нобелевская премия мира
12:16Начинается большое европейское турне оркестра Юрия Темирканова
10:41ФСИН: Олег Сенцов прекращает голодовку
9:34Объявлен шорт-лист премии «Просветитель»Все новости