В Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдет акция «Колокол памяти»

Мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в Москве © Фонд Памяти

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге состоится акция «Колокол памяти».

Об этом сегодня, 5 октября, на пресс-конференции в Москве рассказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов. передает «Интерфакс».

По его словам, акция «Колокол памяти» будет проходить с 10 утра до 10 вечера.

«Я надеюсь, что к нашей акции присоединятся и другие города, — сказал Федотов. — В частности, мы уже договорились с Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, с Московской областью. Надеемся, что присоединится Магадан».

В Москве акция «Колокол памяти» пройдет на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садово-Спасской улицы у открывшейся год назад «Стены скорби», мемориала памяти жертв политических репрессий.

Ранее глава СПЧ сообщил, что автор «Стены скорби», скульптор Георгий Франгулян создаст для акции 30 октября колокол. Он будет установлен на площади, «чтобы все желающие почтить память жертв политических репрессий ... могли прийти и ударить в этот колокол, поставить лампаду, положить цветы».

Накануне, 29 октября, у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве состоится общегородская мемориальная акция «Возвращение имен», участники которой будут читать имена москвичей, расстрелянных в годы сталинского террора.







