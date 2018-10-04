Присуждена Нобелевская премия мира

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Сегодня, 5 октября, стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 2018 года. Ими стали врач Денис Муквеге (Демократическая республика Конго) и правозащитница Надя Мурад (Ирак).

Как сообщает BBC со ссылкой на председателя Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен, они награждены за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.

После того, как в 2015 году Надя Мурад была освобождена из сексуального рабства в ИГ (террористической организации, запрещенной в России), она ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны, с 2016 года является послом доброй воли управления ООН по наркотикам и преступности, по торговле людьми в условиях конфликта.

Хирург-гинеколог Денис Муквеге специализируется на оказании медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. Он неоднократно осуждал безнаказанность за случаи массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и другие страны за пассивность в пресечении сексуального насилия в отношении женщин в военных конфликтах, отмечает «Интерфакс».

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года, в этом году на нее претендовали 217 человек и 112 организаций. Год назад премию получила Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (ICAN).











