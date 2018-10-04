Объявлен шорт-лист премии «Просветитель»

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4 октября стали известны имена финалистов премии «Просветитель» 2018 года, которая ежегодно вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.

В шорт-лист одиннадцатого сезона премии «Просветитель» вошли 8 книг, по 4 в каждой из двух номинаций:

«Естественные и точные науки»

«Гуманитарные науки»

«Я уже не первый год вхожу в состав жюри премии "Просветитель" и могу с уверенностью сказать, что в этом году уровень номинантов очень высок. Эти книги не просто лучшие научно-популярное издания – они формируют современный литературный контекст, — сказал, объявляя финалистов, член жюри Евгений Бунимович. — Конечно, как всегда у нас были споры о том, кого выбрать, что такое "науч", что такое "поп", но в конце концов, по достоинству оценив все работы, мы пришли к единому мнению».

Оргкомитет также сообщил о новой номинации премии «Просветитель» — «Просветитель.Digital», награда за которую будет вручаться электронным просветительским проектам (кроме книжных, теле- и радиовещательных). Подробные условия приема работ будут объявлены в новом сезоне.

Жюри премии «Просветитель» 2018 года:

Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН,

— председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН, Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

— поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве; Дарья Варламова — журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;

— журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»; Борис Зимин — бизнесмен, глава совет а Zimin Foundation;

— бизнесмен, глава совет Zimin Foundation; Дмитрий Зимин — основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель»;

— основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель»; Роман Лейбов — доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета, куратор проекта «Рутения.ру»;

— доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета, куратор проекта «Рутения.ру»; Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

— доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН; Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»;

— кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»; Ирина Щербакова — кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях».

Лауреаты премии «Просветитель» будут объявлены 15 ноября.



