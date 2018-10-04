Объявлен шорт-лист премии «Просветитель»© Colta.ru
4 октября стали известны имена финалистов премии «Просветитель» 2018 года, которая ежегодно вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.
В шорт-лист одиннадцатого сезона премии «Просветитель» вошли 8 книг, по 4 в каждой из двух номинаций:
«Естественные и точные науки»
- Станислав Дробышевский — «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей» (М.: Альпина нон-фикшн, 2018);
- Алексей Савватеев — «Математика для гуманитариев. Живые лекции» (М.: Университет Дмитрия Пожарского);
- Ирина Якутенко — «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами» (М.: Альпина нон-фикшн, 2018);
- Сергей Ястребов — «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни» (М.: Альпина нон-фикшн, 2018).
«Гуманитарные науки»
- Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман — «Страдающее Средневековье» (М.: АСТ, 2018);
- Владислав Иноземцев — «Несовременная страна. Россия в мире XXI века» (М.: Альпина Паблишер, 2018);
- Борис Колоницкий — «#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции» (СПб.: Издательство Европейского университета в СПб, 2018);
- Амиран Урушадзе — «Кавказская война. Семь историй» (М.: НЛО, 2018).
«Я уже не первый год вхожу в состав жюри премии "Просветитель" и могу с уверенностью сказать, что в этом году уровень номинантов очень высок. Эти книги не просто лучшие научно-популярное издания – они формируют современный литературный контекст, — сказал, объявляя финалистов, член жюри Евгений Бунимович. — Конечно, как всегда у нас были споры о том, кого выбрать, что такое "науч", что такое "поп", но в конце концов, по достоинству оценив все работы, мы пришли к единому мнению».
Оргкомитет также сообщил о новой номинации премии «Просветитель» — «Просветитель.Digital», награда за которую будет вручаться электронным просветительским проектам (кроме книжных, теле- и радиовещательных). Подробные условия приема работ будут объявлены в новом сезоне.
Жюри премии «Просветитель» 2018 года:
- Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ФИАН,
- Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
- Дарья Варламова — журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;
- Борис Зимин — бизнесмен, глава совета Zimin Foundation;
- Дмитрий Зимин — основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель»;
- Роман Лейбов — доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета, куратор проекта «Рутения.ру»;
- Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;
- Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»;
- Ирина Щербакова — кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях».
Лауреаты премии «Просветитель» будут объявлены 15 ноября.
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