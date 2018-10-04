Вышла первая биография Венедикта Ерофеева© Редакция Елены Шубиной
10 октября в Музее Серебряного века в Москве состоится вечер памяти Венедикта Ерофеева (1938-1990), в котором примут участие авторы первой биографии писателя, вышедшей к его 80-летнему юбилею в «Редакции Елены Шубиной».
Об этом сообщает сайт Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Начало в 19:00, вход свободный. Ведущий вечера — литературовед Олег Лекманов.
Воспоминаниями о Венедикте Ерофееве поделятся его близкие, друзья и знакомые, а также выступят авторы и издатели книги «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Работая над биографией Венедикта Ерофеева, Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский впервые опросили несколько десятков людей, знавших писателя. В издание вошли никогда ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии.
«Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается "биография" Венички – подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме», — говорится в издательской аннотации книги.
Встреча будет сопровождаться выставкой художника Алексея Неймана, на которой будет представлены графические портреты Венедикта Ерофеева, сделанные им в конце 1980-х годов во время встреч с писателем.
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