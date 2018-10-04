В Петербурге покажут североевропейское кино

В Петербурге покажут североевропейское киноКадр из фильма «Утойя, 22 июля»© «Иноекино»
С 11 по 14 октября в петербургском кинотеатре «Аврора» в третий раз пройдет Фестиваль кино Северных стран, который представит восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов.
Как сообщают соорганизаторы кинофестиваля, компания «Иноекино», он является частью большого международного фестиваля «Недели Северных стран». В программу «Недель» входят выставки, лекции, кинопоказы и другие события, которые знакомят петербуржцев с современной культурой и образом жизни северных соседей Петербурга.
«В этому году мы посвятили фестиваль "Недели Северных стран" теме соседства, — говорит генеральный консул Швеции Эва Сундквист. — Все фильмы, выбранные для нашего кинофестиваля, тоже так или иначе поднимают и по-разному интерпретируют тему соседства и отношений между людьми, которые вынужденно или добровольно живут рядом друг с другом. Все фильмы программы можно назвать значимыми для современного Северного кинематографа, а большинство показов станут премьерными в России. Мы надеемся, что каждый из предложенных фильмов будет интересен петербургскому зрителю!».
Расписание Фестиваля кино Северных стран:
- 11 октября в 19:00 — «Быть Астрид Линдгрен» (Unga Astrid, Швеция-Дания, 2018), реж. Пернилла Фишер Кристенсен
- 12 октября в 19:30 — «Зимние братья» (Vinterbrødre, Дания-Исландия, 2017), реж. Хлинюр Палмасон
- 13 октября в 16:00 — «Мечты у моря» (Dreymar við havið, Фарерские острова-Дания, 2017), реж. Сакарис Стоура
- 13 октября в 17:00 — «Дышите нормально» (Andið eðlilega, Исландия-Швеция-Бельгия, 2018), реж. Исолд Уггадоттир
- 13 октября в 18:50 — «Скрипачка» (Viulisti, Финляндия, 2018), реж. Пааво Вестерберг
- 14 октября в 16:30 — «Бочка» (Tunnan, Фарерские острова, 2015), реж. Йоуаннес Ламхауге, Йоунфинн Стенберг и «Долина» (Dalur, Дания, 2016), реж. Хайрик о Хейюн
- 14 октября в 19:30 — «Утойя, 22 июля» (Utøya 22. juli, Норвегия, 2018), реж. Эрик Поппе
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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