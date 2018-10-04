В Петербурге покажут североевропейское кино

Кадр из фильма «Утойя, 22 июля» © «Иноекино»

С 11 по 14 октября в петербургском кинотеатре «Аврора» в третий раз пройдет Фестиваль кино Северных стран, который представит восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов.

Как сообщают соорганизаторы кинофестиваля, компания «Иноекино», он является частью большого международного фестиваля «Недели Северных стран». В программу «Недель» входят выставки, лекции, кинопоказы и другие события, которые знакомят петербуржцев с современной культурой и образом жизни северных соседей Петербурга.

«В этому году мы посвятили фестиваль "Недели Северных стран" теме соседства, — говорит генеральный консул Швеции Эва Сундквист. — Все фильмы, выбранные для нашего кинофестиваля, тоже так или иначе поднимают и по-разному интерпретируют тему соседства и отношений между людьми, которые вынужденно или добровольно живут рядом друг с другом. Все фильмы программы можно назвать значимыми для современного Северного кинематографа, а большинство показов станут премьерными в России. Мы надеемся, что каждый из предложенных фильмов будет интересен петербургскому зрителю!».

Расписание Фестиваля кино Северных стран:

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.



