Марина Брусникина назначена худруком театра «Практика»

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Департамент культуры Москвы объявил о назначении режиссера, актрисы и педагога Марины Брусникиной художественным руководителем Экспериментального театрального центра новой драмы «Практика».

Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Должность художественного руководителя театра "Практика" оставалась вакантной после смерти Дмитрия Брусникина, ушедшего из жизни 9 августа 2018 года», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что директором театра остается Борис Мездрич, назначенный на эту должность 7 августа.

9 октября в театре «Практика» состоится пресс-конференция, на которой руководитель департамента культуры Александр Кибовский, Марина Брусникина и Борис Мездрич представят планы театра на сезон 2018-2019.

Марина Брусникина (р. 1961) окончила Школу-студию МХАТ (1982, курс Олега Ефремова), в 1985 году была принята в труппу МХТ имени А.П. Чехова, играла роли в ведущих спектаклях театра, с 2009 года — помощник художественного руководителя МХТ, организатор и режиссер литературного цикла «Мхатовские вечера. Круг чтения» (современная проза и поэзия в исполнении актеров театра).

Поставила спектакли «Пролетный гусь», «Сонечка», «Легкий привкус измены», «Белое на черном», «Солнце сияло», «Река с быстрым течением», «Дворянское гнездо», «Письмовник», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей» (МХТ имени А.П. Чехова), «Лада, или радость», «Кот стыда» (РАМТ), «Бубен верхнего мира» (Театр имени А.С. Пушкина), «Бальзаминов», «Ай, да Пушкин» (театр «Сатирикон»), «Уроки сердца» (Современник), «Епифанские шлюзы» (театр п/р О. Табакова), «Наташина мечта» «Человек из Подольска Сережа очень тупой» (театр «Практика») и другие.

С 1988 года преподает сценическую речь, с 2002 года — мастерство актера в Школе-студии МХАТ. Профессор, заведующая кафедрой сценической речи и вокала. Лауреат многих наград, в том числе Международной премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика» (2017).



