«Пилигрим» представляет программу фильмов о психическом здоровье

Кадр из фильма «Антон тут рядом» © «Пилигрим»

Сегодня. 4 октября, в рамках конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» в Москве открывается 2-й фестиваль «Доку-Mental». К началу фестиваля платформа российского авторского кино «Пилигрим» подготовила подборку документальных и игровых фильмов, тема которых связана с психическим здоровьем.

Все картины программы «Доку-MENTAL: фильмы о психическом здоровье» — участники и призеры российских и международных фестивалей. Документальные фильмы «Почему я тут» и «Если бы я был» участвовали в первом фестивале «Доку-Mental». Также в подборку вошел фильм об аутизме «Антон тут рядом» Любови Аркус, показанный на Венецианском кинофестивале. Подборка постоянно обновляется.

Список фильмов:

«Антон тут рядом», реж. Любовь Аркус

«Почему я тут», реж. Дарья Сидорова

«Если бы я был», реж. Александр Кащеев, Евгения Беркович

«Мышеловка», реж. Кристинка Квитко

«Рай», реж. Борис Акопов

«Последний трамвай», реж. Дарья Молчанова

«Солнечное затмение», реж. Кристина Кужахметова

«Finished», реж. Илья Поляков

«Дирижабль», реж. Мария Вихрова

«Для всех я умерла», реж. Анастасия Антонова

«Дементьев», реж. Кристина Кужахметова

После просмотра каждый зритель может финансово поддержать создателей фильмов, а также фонды «Выход» и «Выход в Петербурге» (на страницах картин «Почему я тут» и «Антон тут рядом»), которые занимаются решением проблем аутизма в России.

Проект запущен при поддержке Союза охраны психического здоровья, арт-объединения CoolConnections, Киностудии Горького в рамках фестиваля «Доку-Mental»







