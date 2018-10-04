«Пилигрим» представляет программу фильмов о психическом здоровье

«Пилигрим» представляет программу фильмов о психическом здоровьеКадр из фильма «Антон тут рядом»© «Пилигрим»
Сегодня. 4 октября, в рамках конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» в Москве открывается 2-й фестиваль «Доку-Mental». К началу фестиваля платформа российского авторского кино «Пилигрим» подготовила подборку документальных и игровых фильмов, тема которых связана с психическим здоровьем.
Все картины программы «Доку-MENTAL: фильмы о психическом здоровье» — участники и призеры российских и международных фестивалей. Документальные фильмы «Почему я тут» и «Если бы я был» участвовали в первом фестивале «Доку-Mental». Также в подборку вошел фильм об аутизме «Антон тут рядом» Любови Аркус, показанный на Венецианском кинофестивале. Подборка постоянно обновляется.
Список фильмов:
- «Антон тут рядом», реж. Любовь Аркус
- «Почему я тут», реж. Дарья Сидорова
- «Если бы я был», реж. Александр Кащеев, Евгения Беркович
- «Мышеловка», реж. Кристинка Квитко
- «Рай», реж. Борис Акопов
- «Последний трамвай», реж. Дарья Молчанова
- «Солнечное затмение», реж. Кристина Кужахметова
- «Finished», реж. Илья Поляков
- «Дирижабль», реж. Мария Вихрова
- «Для всех я умерла», реж. Анастасия Антонова
- «Дементьев», реж. Кристина Кужахметова
После просмотра каждый зритель может финансово поддержать создателей фильмов, а также фонды «Выход» и «Выход в Петербурге» (на страницах картин «Почему я тут» и «Антон тут рядом»), которые занимаются решением проблем аутизма в России.
Проект запущен при поддержке Союза охраны психического здоровья, арт-объединения CoolConnections, Киностудии Горького в рамках фестиваля «Доку-Mental»
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