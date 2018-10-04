Выставка Саши Кочетковой откроется в ММОМА

Саша Кочеткова. Инсталляция. 2018 © ММОМА

С 10 октября по 25 ноября Московский музей современного искусства (ММОМА) и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представят персональную выставку Саши Кочетковой «Комната для девятнадцати человек».

Проект «Комната для девятнадцати человек» (куратор Мария Булатова) — это исследование, в котором рассматривается взаимодействие внутреннего пространства одного человека и пространства публичного, вес и объем человеческой личности в условиях попытки сохранить границы собственного «я».

Персонажи тотальной инсталляции Саши Кочетковой – деформированные, потерявшие человеческий облик и свойства существа, человеческие паттерны, проявляющиеся, словно призраки, то на стенах заброшенных домов, то в вашей собственной квартире, то во дворе столичного музея. Но именно они и являются единицами измерения общего внешнего пространства.

Саша Кочеткова (р. 1986) окончила Московский государственный университет печати и Школу современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА, участница многих групповых выставок в качестве художника и куратора. Живет и работает в Москве.

Выставка проводится в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА



















