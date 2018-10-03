Вручены ТЭФИ-2018

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Сегодня, 3 октября, в Московском театре мюзикла прошла церемония награждения лауреатов телевизионной премии ТЭФИ-2018 в категориях «Дневной эфир» и «Вечерний прайм».

Онлайн-трансляцию с церемонии вел портал tvkinoradio.ru, полностью список победителей и номинантов ТЭФИ-2018 приводится на сайте премии.

Шесть призов за «Вечерний прайм» получил канал Россия 1.

Лауреаты ТЭФИ-2018 в категории «Вечерний прайм»:

Информационная программа — «Новости» (РЕН ТВ)

Ведущий информационной программы — Сергей Брилев («Вести в субботу», Россия 1)

Репортер/оператор репортажа — Евгений Поддубный, Александр Пушин («Война в Сирии: финал появился на горизонте», Россия 1)

Информационно-аналитическая итоговая программа — «Добров в эфире» (РЕН ТВ)

Ведущий информационно-аналитической итоговой программы — Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ)

Интервьюер — Наиля Аскер-заде («Действующие лица с Наилей Аскер-заде», Россия 1)

Развлекательное ток-шоу прайм-тайма — «Саранхэ» (СТС Love)

Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма — Андрей Малахов («Привет, Андрей! Вечернее шоу Андрея Малахова», Россия 1)

Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма — «60 минут» (Россия 1)

Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма — Ольга Скабеева, Евгений Попов («60 минут», Россия 1)

Развлекательная программа — «ТАНЦЫ» (ТНТ), «Вечерний Ургант» (Первый канал)

Ведущий развлекательной программы — Антон Лирник, Роман Юнусов «Шоу выходного дня» (СТС)

Юмористическая программа/шоу — Шоу «Уральских пельменей» (СТС)

Телевизионная многосерийная комедия/ситком — «Улетный экипаж» (СТС)

Телевизионный фильм/сериал — «Троцкий» (Первый канал)

Режиссер телевизионного фильма/сериала — Александр Котт, Константин Статский «Троцкий» (Первый канал)

Лучший актер телевизионного фильма/сериала — Константин Хабенский «Троцкий» (Первый канал)

Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала — Анна Уколова «Ивановы Ивановы» (СТС)

Телевизионный продюсер сезона — Николай Картозия («Секретный миллионер», «Наследники», «Инстаграмщицы», «Мейкаперы», «Голос улиц», «Любимцы», «Ревизорро», «Московский сезон» и другие, Пятница)

Событие телевизионного сезона — «Гоголь. Начало» (ТВ-3)

В категории «Дневной эфир» наибольшее число наград — четыре — выиграли программы Первого канала.

Лауреаты ТЭФИ-2018 в категории «Дневной эфир»:

Утренняя программа — «День ангела» (Пятый канал)

Ведущий утренней программы — Марина Кравец («Большой завтрак», ТНТ)

Дневное ток-шоу — «Жди меня» (НТВ)

Развлекательная программа «Образ жизни» — «Орел и решка» (Пятница)

Просветительская программа — «Мир наизнанку» (Пятница)

Телеигра — «Что? Где? Когда?» (Первый канал)

Документальный проект — «Засекреченные списки» (РЕН ТВ)

Журналистское расследование — «Ревизорро» (Пятница)

Реалити-шоу — «Решала» (Че)

Телевизионный проект о спорте — «Ледниковый период. Дети» (Первый канал)

Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор — Татьяна Тарасова («Олимпийские Игры 2018 года. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа» (Первый канал)

Дневной телевизионный сериал — «Улица» (ТНТ)

Программа для детей и юношества — «Три кота» (СТС)

Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм — «Белки — Танцы» (Первый канал)

Приз «За личный вклад в развитие нашего телевидения» вручен Татьяне Митковой.

Индустриальная телевизионная премия ТЭФИ учреждена в 1994 году и присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств, с 2014 года ее организатором является Комитет индустриальных телевизионных премий.

В 2018 году на ТЭФИ было подано самое большое количество заявок за всю историю премии: в 14 номинациях «Дневного эфира» и 20 номинациях «Вечернего прайма» было представлено около 600 проектов.



