В Москве пройдет ретроспектива Бориса Смирнова-Русецкого

Борис Смирнов-Русецкий. Псков, церковь Вознесения. 1969 © Из собрания Любови Агафоновой

10 октября в «Центре искусств. Москва» откроется большая ретроспективная выставка последователя Николая Рериха, участника легендарной группы художников-космистов «Амаравелла» Бориса Смирнова-Русецкого (1905-1993).

Выставка, которую совместно с «Центром искусств. Москва» представит галерея «Веллум», называется «Идущий» — так же, как и автобиографическая повесть Смирнова-Русецкого, изданная после его смерти.

На выставке будет представлена полная ретроспектива творчества художника, в том числе ранние работы 1920-х годов, произведения периода «Амаравеллы», знаменитый цикл «Прозрачность», произведения, посвященные Валааму, произведения из Алтайской серии, а также созданные в период ссылки в Северный Казахстан.

В экспозицию войдут работы из российских музейных и частных собраний, ее основу составят произведения Смирнова-Русецкого из коллекции руководителя галереи «Веллум» Любови Агафоновой. Кроме того на выставке будут демонстрироваться работы из собраний руководителя «Центра искусств. Москва» Андриана Мельникова, Василия Малышева (Уфа), Якова Уринсона, Юрия Борзыкина (Москва).

Выставка «Борис Смирнов-Русецкий. Идущий» в «Центре искусств. Москва» продлится до 10 декабря.

Выставка проводится при поддержке Российского Фонда культуры и Федерального агентства по туризму РФ











