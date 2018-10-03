Проект «Старт» откроет сезон выставкой Даши Кузнецовой

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С 9 октября по 11 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет выставка художницы Даши Кузнецовой «Кто у меня мать на самом деле» – первая выставка сезона 2018/2019 специального проекта поддержки молодого искусства «Старт».

Свой десятый сезон «Старт» впервые начинает с четырьмя кураторами. Первым из них стал Илья Смирнов.

«Практика Даши Кузнецовой сочетает интерес к психиатрии и нейронауке с практическим изучением мифологического мышления, — говорит куратор. — Главный инструмент художницы — автоматический рисунок, позволяющий перенести на бумагу формы, источником которых может быть фольклор, механика памяти, сон и пограничные состояния. Руины, заброшенные строения и скрытые от повседневного взгляда фрагменты городского ландшафта у Кузнецовой работают как символы неотрефлексированных зон человеческого рассудка. Персонификации мифических и природных сил — главные действующие лица этой архаичной среды. Кто у меня мать на самом деле развертывает двухмерный медиум рисунка в область скульптуры. Посредством культовых мотивов художник превращает выставочное пространство в ритуальную площадку, где дерево и огонь становятся центральными взаимобалансирующими элементами».

Даша Кузнецова (р. 1989) — художница, выпускница факультета графических искусств МГУ Печати имени Ивана Федорова. Предыдущие выставки: «Забытое имя» (2016, Москва), «Сегодня был тяжелый день» (2018, Москва), «После нас только пепел» (2018, Москва). Живет и работает в Москве.

Илья Смирнов (р. 1984) — художник и куратор, выпускник Венской академии изобразительных искусств, со-основатель Alyssa Davis Gallery (Нью-Йорк). Как художник выставлялся в России, Италии, Франции, Великобританиии, кураторские проекты осуществлял в России и США. Живет и работает в Москве.

Проект «Старт», основанный в 2008 году президентом Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софьей Троценко, выполняет функцию профессионального «лифта» для начинающих молодых художников. За десять лет на сайт проекта поступило более 50 тысяч заявок, организовано более 60 персональных выставок.







