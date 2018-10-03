«Сталкер» Тарковского снова выйдет в российский прокат

© «Мосфильм»

Синематека «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Его отреставрированная версия будет показана в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле и других городах.

Как сообщает журнал «Искусство кино», список городов и расписание показов будет обновляться.

Премьерный показ состоится 23 октября в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

«Сталкер» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких. В фильме снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Алиса Фрейндлих и Николай Гринько. В 1980 году картина Андрея Тарковского получила приз экуменического жюри на Каннском фестивале.

Отреставрированная версия «Сталкера» впервые была показана в специальной программе «Венецианская классика» 73-го Венецианского международного кинофестиваля, а в 2017 году за неделю американского проката собрала более $30 тысяч долларов. При этом фильм демонстрировался в одном кинотеатре в Нью-Йорке.

«Я рассчитываю, что "Сталкера" увидят и оценят снова. Верю, что у фильма появится новое поколение зрителей. Много ли будет этих людей не знаю, но возможно этот вирус распространится после проката, и я бы очень хотел на это надеяться. То, что "Сталкер" — фильм который не стареет, вечно актуален и интересен — в этом у меня сомнений нет», — говорит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.







