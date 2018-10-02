В «Пионере» обсудят новую книгу Льва Рубинштейна© Corpus
4 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение книги обсуждение новой книги поэта, критика, публициста и эссеиста Льва Рубинштейна «Что слышно».
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с автором, как изменялись в СССР и России языки, на которых говорят власть, общество и частные люди, и поговорит о возможностях публичного интеллектуала в нашей стране.
Как менялось наше отношение к историческим событиям? Что требуется, чтобы превратить личный опыт в материал для писателя или журналиста? Какие советские обещания сегодня сбываются? Как использовать советский опыт в постсоветском обществе и какие стереотипы выжили в общественном сознании после распада СССР? Какая публицистика сегодня возможна, каким экспертам стоит доверять и как проекты InLiberty или акции «Мемориала» могут стать для современного общества официальными или неофициальными уроками истории?
На презентации можно будет купить книгу «Что слышно» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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