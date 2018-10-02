Форум независимого театра пройдет в Петербурге

Сцена из спектакля «Диджей Павел» © «Площадка»

С 21 по 29 октября в Петербурге состоится Форум независимого искусства «Площадка vol.3».

Большинство событий форума пройдут на территории культурного центра «Скороход» на Московском проспекте. Если раньше программа «Площадки» формировалась только из спектаклей петербургских театров, то в этом году форум становится всероссийским: его резидентами станут коллективы из Новосибирска, Ростова-на-Дону и Москвы.

В основной программе спектакль Романа Кагановича «Посмотри на него» по одноименной книге Анны Старобинец (21 октября), спектакль «театра post» «Диджей Павел» по пьесе Павла Пряжко (22 октября в пространстве студии «Сдвиг»), опера «Снегурочка» Александра Маноцкова в постановке Елены Павловой (24 октября в катакомбах протестантской церкви Петрикирхе), спектакль театра «18+» из Ростова-на-Дону «Солнечная линия» в постановке Владимира Морозова по пьесе Ивана Вырыпаева (26 октября), премьера спектакля «Abuse Opera» петербургского «Театра. На вынос» (27 октября), спектакль «Siri» режиссера Алексея Кузмина-Тарасова из московского Центра имени Мейерхольда (27 октября), премьера визуального спектакля Татьяны Вайнштейн «Точка и линия на плоскости» (28 октября).

Также в рамках форума с 19 по 23 октября пройдет междисциплинарная лаборатория «Человек. Среда обитания» режиссера Семена Александровского.

Основную программу предваряют гастроли новосибирского театра La Pushkin актера и режиссера Олега Жуковского и мастер-классы драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева (8 и 9 октября).

Шесть перформативных мероприятий вошли в параллельную программу форума, которая откроется 21 октября.

Завершится форум 29 октября спектаклем-игрой «Questioning / Кто ты?» — совместным проектом pop-up театра, швейцарской команды Magic Garden и площадки «Скороход».

Форум проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга



