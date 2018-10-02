Госфильмофонд модернизируют за 3,76 млрд© Госфильмофонд России
В 2019-2024 годах Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд) получит 3,76 млрд рублей на модернизацию и оцифрует весь свой архив.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генереального директора Госфильмофонда Вячеслава Тельнова.
«На модернизацию Госфильмофонда на пять лет выделено 3 млрд 760 млн рублей. К сожалению, туда не входит строение фильмохранилища. Сумма будет выделена не равными долями. Период — 2019-2024 годы», — сказал Тельнов.
Отметив, что пока оцифровано лишь около 8% коллекции Госфильмофонда, руководитель Госфильмовонда добавил: «Но нам предоставлена уникальная возможность в течение пяти лет модернизировать Госфильмофонд, мы вошли в список национальных проектов. Госфильмофонд будет полностью переоснащен. Задача — оцифровать весь наш архив».
Тельнов также сообщил, что в год Госфильмофонд зарабатывает около 140–150 млн рублей за счет оцифровки и сдачи фильмов в аренду.
Госфильмофонд России является одним из крупнейших киноархивов мира, в нем хранятся более 70 тысяч фильмов, а также около 450 тысяч плакатов, фотографий, литературных сценариев, монтажных листов и другх материалов, имеющих отношение к киноискусству.
Вячеслав Тельнов стал гендиректором Госфильмофонда в начале 2018 года, до этого он возглавлял департамент кинематографии Министерства культуры РФ.
новости
11:03«Сталкер» Тарковского снова выйдет в российский прокат
9:41Кронштадтская арт-резиденция ГЦСИ-РОСИЗО приглашает художников
Вчера
18:01В «Пионере» обсудят новую книгу Льва Рубинштейна
17:25Форум независимого театра пройдет в Петербурге
17:00Госфильмофонд модернизируют за 3,76 млрд
16:23Дело «Седьмой студии» передано в суд
15:55Задержан директор Медвежьегорского городского краеведческого музея
15:06Ольга Грязнова представит в России свою книгу «Бог не робок»
14:07Работы Ларисы Ломакиной на металле покажут в МосквеВсе новости