Госфильмофонд модернизируют за 3,76 млрд

В 2019-2024 годах Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд) получит 3,76 млрд рублей на модернизацию и оцифрует весь свой архив.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генереального директора Госфильмофонда Вячеслава Тельнова.

«На модернизацию Госфильмофонда на пять лет выделено 3 млрд 760 млн рублей. К сожалению, туда не входит строение фильмохранилища. Сумма будет выделена не равными долями. Период — 2019-2024 годы», — сказал Тельнов.

Отметив, что пока оцифровано лишь около 8% коллекции Госфильмофонда, руководитель Госфильмовонда добавил: «Но нам предоставлена уникальная возможность в течение пяти лет модернизировать Госфильмофонд, мы вошли в список национальных проектов. Госфильмофонд будет полностью переоснащен. Задача — оцифровать весь наш архив».

Тельнов также сообщил, что в год Госфильмофонд зарабатывает около 140–150 млн рублей за счет оцифровки и сдачи фильмов в аренду.

Госфильмофонд России является одним из крупнейших киноархивов мира, в нем хранятся более 70 тысяч фильмов, а также около 450 тысяч плакатов, фотографий, литературных сценариев, монтажных листов и другх материалов, имеющих отношение к киноискусству.

Вячеслав Тельнов стал гендиректором Госфильмофонда в начале 2018 года, до этого он возглавлял департамент кинематографии Министерства культуры РФ.







