Задержан директор Медвежьегорского городского краеведческого музея© Сергей Колтырин / Facebook
В Карелии сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего задержали директора Медвежьегорского городского краеведческого музея Сергея Колтырина.
Об этом сообщает онлайн-издания «Петрозаводск говорит».
Согласно информации на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия, также задержан еще один подозреваемый, в отношении обоих расследуется дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайствами об аресте подозреваемых.
«Новая газета» отмечает, что Сергей Колтырин является соратником председателя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, на которого летом 2018 года завели новое уголовное дело о насильственных действия сексуального характера по отношению к приемной дочери.
В августе 2018 года Колтырин был назначен куратором раскопок в лесном урочище Сандармох, которые проводило Российское военно-историческое общество. Он не поддержал версию, что в Сандармохе могут находиться захоронения жертв финской оккупации 1941–1944 годов и настаивал на том, что в урочище лежат останки репрессированных советских граждан.
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