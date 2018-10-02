Кронштадтская арт-резиденция ГЦСИ-РОСИЗО приглашает художников

© Северо-Западный филиал ГЦСИ-РОСИЗО

До 22 октября принимаются заявки на участие в арт-резиденции ГЦСИ-РОСИЗО в Кронштадте в 2019 году для российских и иностранных художников.

Как сообщает Северо-Западный филиал ГЦСИ-РОСИЗО, к участию приглашаются художники, которые работают в различных направлениях современного искусства — фотографии, кино- и видеоискусства, инсталляции, станковой графике и живописи, скульптуре, паблик-арте и ландшафтных проектах, с художественно-социологическими и архивными исследованиями.

Оценивать заявки будет экспертный совет резиденции, в который войдут сотрудники РОСИЗО-ГЦСИ.

К 15 ноября будут определены прошедшие отбор кандидаты, до 10 декабря победители конкурса должны подтвердить свое участие и даты пребывания в арт-резиденции.

Победителям конкурса предоставляется возможность бесплатного пребывания в резиденции сроком до 30 дней, иностранным резидентам направляется официальное приглашение для получения визы. Возможные даты заезда в резиденцию: с 1 января по 31 декабря 2019 года для российских художников и с 1 февраля по 31 декабря 2019 года для иностранных художников.

Кронштадтская художественная резиденция ГЦСИ-РОСИЗО ежегодно принимает около двадцати резидентов, с 2012 года отбор художников в резиденцию осуществляется в ходе открытого международного конкурса. В программе «Художественная резиденция ГЦСИ в Кронштадте» приняли участие 128 художников из России и 27 стран мира.







