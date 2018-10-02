Ольга Грязнова представит в России свою книгу «Бог не робок»

© René Fietzek

В октябре в Петербурге, Архангельске и Москве писательница Ольга Грязнова (Берлин) будет читать отрывки из своей книги «Бог не робок».

Как сообщает Гёте-Институт в Москве, встречи с Ольгой Грязновой состоятся:

8 октября — в Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского (Петербург), при участии литературоведа и переводчицы, доцента кафедры зарубежной литературы филологического факультета СПбГУ Юлианы Каминской ;

— в Центральной городской публичной библиотеке имени В.В. Маяковского (Петербург), при участии литературоведа и переводчицы, доцента кафедры зарубежной литературы филологического факультета СПбГУ ; 9 октября — в баре «Балавриат» (Петербург), в дискуссии «Беженцы и мигранты в сегодняшней Европе. Художественное осмысление новой реальности в текстах берлинской писательницы Ольги Грязновой» примут участие актриса Александринского театра Дарья Степанова и художница Ольга Житлина ;

— в баре «Балавриат» (Петербург), в дискуссии «Беженцы и мигранты в сегодняшней Европе. Художественное осмысление новой реальности в текстах берлинской писательницы Ольги Грязновой» примут участие актриса Александринского театра и художница ; 11 октября — в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова (Архангельск)

— в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова (Архангельск) 9 октября — в Литературном институте имени Горького (Москва)

Ольга Грязнова родилась в 1984 году в Баку, в 1996 году эмигрировала с семьей в Германию, живет в Берлине. В 2011 году окончила Немецкий литературный институт в Лейпциге. Во время учебы публиковалась в антологиях и литературных журналах. В 2007 году была участницей литературного курса Klagenfurt. Обладатель стипендий различных фондов, оказывающих поддержку молодым писателям. В 2010 году Ольга Грязнова была награждена драматургической премией Wiener Wortstätten за пьесу «Сочувствующие немцы».

Признание в немецкой литературе Ольге Грязновой принесла ее первая книга «Русский — это тот, кто любит березы» (Der Russe ist einer, der Birken liebt, 2012), в которой она соединила свой родной город Баку с Франкфуртом-на-Майне, Израилем и Сектором Газа. За этот роман Грязнова получила престижную премию Клауса-Михаэля Кюне, награду на конкурсе молодых авторов имени Анны Зегерс и номинацию на немецкую книжную премию (Deutscher Buchpreis). В 2013 году по книге поставили спектакль, который вошел в репертуар театра Gorki в Берлине.

В 2014 году была издана книга Ольги Грязновой «Правовая неопределенность одного брака» (Die juristische Unschärfe einer Ehe).

Книга «Бог не робок» (Gott ist nicht schüchtern) вышла в 2017 году в берлинском издательстве Aufbau.

Из интервью с Ольгой Грязновой о книге «Бог не робок»:

«Меня занимал вопрос о том, как это произошло, что этим людям пришлось бежать. До встречи со своим мужем я, наверное, смогла бы найти Сирию на карте мира, но на этом всё. На самом деле идея о том, что я буду писать про Сирию, долгое время звучала как анекдот. Я так часто его рассказывала, что в конце концов мне пришлось попробовать. <...> Я думаю, не проговаривать какие-то вещи — это совершенно принципиально для моего метода работы. Мои герои редко разговаривают. Мне интереснее описывать конфликты, а не выражать их прямо. С точки зрения писательского ремесла молчание красивее. Во всяком случае оно лучше подходит к моей личности».



