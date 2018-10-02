Работы Ларисы Ломакиной на металле покажут в Москве

Лариса Ломакина. Грамбуа (фрагмент) © Лариса Ломакина / Roza Azora Gallery

7 октября в московской галерее «Роза Азора» откроется выставка «Смешанная техника» театрального художника, сценографа и архитектора Ларисы Ломакиной.

Как сообщает журнал «Театр», в экспозицию войдут работы, созданные на листах черного металла или оцинкованного железа с использованием ржавчины, патины, акрила, туши и белил, а также «быстрая осенняя графика».

Около двадцати работ на металле, в том числе «Лаванда зимой», «Люберон», «Облака», «Экс. После дождя», «Шато», «Яффо», «Кассис», создавались в течение последних лет и будут показаны впервые.

Первые четыре картины были сделаны осенью 2015 года. По словам Ларисы Ломакиной, пробы ржавчины на металле остались у нее после работы над пространством спектакля «Мушкетеры. Сага» Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова.

Лариса Ломакина окончила МАРХИ, училась в аспирантуре МАРХИ, проходила стажировку в театре «Школа драматического искусства», с середины 1990-х работает в театрах Москвы (Малом театре, МХТ имени А.П. Чехова, Театре п/р О. Табакова, РАМТе, Театре имени А.С. Пушкина и других), Петербурга, Новосибирска, Перми, Краснодара, Лиепаи (Латвия), Варшавы и Кракова (Польша), Вильнюса (Литва), Модены (Италия), участвует в независимых проектах.

Художница оформила более 90 спектаклей, ее работы в сотрудничестве с такими режиссерами как Клим, Евгений Гришковец, Константин Богомолов, Иван Поповски, Саша Денисова неоднократно удостаивались театральных премий и номинаций на звание «Лучшая работа художника». Параллельно с работой в театре реализовала несколько архитектурных и дизайнерских проектов, лауреат архитектурных премий. Работы Ларисы Ломакиной находятся в коллекции Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина и других музеях и частных коллекциях.

С 2002 года Лариса Ломакина преподает на кафедре художественного оформления спектакля в Школе-студии МХАТ.

Выставка Ларисы Ломакиной «Смешанная техника» в галерее «Роза Азора» продлится до 21 октября.







