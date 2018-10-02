«Мелодия» переиздала записи Давида Ойстраха

Фирма «Мелодия» выпустила комплект записей скрипача Давида Ойстраха (1908-1974), посвященный 110-летию со дня его рождения.

В комплект вошли пять дисков с записями Давида Ойстраха разных лет — «от ранних граммофонных пластинок конца 1930-х годов... до никогда не издававшегося прежде концерта 28 декабря 1972 года, когда артист выступал на сцене, невзирая на тяжелую сердечную болезнь», сообщает сайт «Мелодии».

Среди записей юбилейного комплекта ансамбли с участием Константина Игумнова, Святослава Кнушевицкого, Абрама Дьякова и Квартета имени Бетховена, сонатные циклы со Львом Обориным и Фридой Бауэр, концерт 8 февраля 1962 года с оркестром Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина.

Кроме того, в комплекте представлена запись сонаты Шостаковича с участием автора, сделанная в доме композитора в 1968 году накануне «официальной» премьеры, а также премьера «Семи стихотворений Александра Блока» Шостаковича, записанная в 1967 году в Москве с участием Галины Вишневской, Мстислава Ростроповича и Моисея Вайнберга.

«Юбилейным изданием Давида Ойстраха "Мелодия" начинает большую коллекцию, в которой будут не только скрипачи: Леонид Коган, Виктор Пикайзен и Виктор Третьяков, но и альтисты Федор Дружинин и Рудольф Баршай и виолончелисты Мстислав Ростропович и Наталия Шаховская», — рассказала ТАСС первый заместитель генерального директора, PR-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.







