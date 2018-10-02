Подведены итоги исследовательской программы «Контактные зоны: Дальний Восток»

Центр современного искусства «Заря» и Фонд содействия развитию современного искусства «Заря» объявили лауреатов международной грантовой программы обмена исследованиями «Контактные зоны: Дальний Восток».

Программа, открывшая набор заявок в июле 2018 года, предоставляет российским и азиатским исследователям возможность поработать в кросс-культурном поле и реализовать свой исследовательский проект в одной из институций партнеров в 2018–2019 годах.

Как сообщает ЦСИ «Заря», победителями программы стали куратор Дарья Богданова (Владивосток), художник, куратор и исследователь Николай Смирнов (Москва), а также кураторы Космин Костинас (Гонконг) и Джу Джейд Ма (Шанхай).

Исследование Дарьи Богдановой, направленное на работу с историческим наследием города и формированием качественной и разнообразной городской среды, будет осуществляться в ноябре 2018 года в резиденции одной из партнерских институций — HOW Art Museum (Шанхай).

Другая партнерская институция, Центр современного искусства Para Site (Гонконг), осенью 2019 года примет Николая Смирнова, который представит свой исследовательский проект о спекулятивном пространстве-времени на восточной кромке Евразии.

В свою очередь в арт-резиденции ЦСИ «Заря» в октябре 2018 года куратор и исполнительный директор Para Site Космин Костинас примет участие в перформативном симпозиуме «К новым политиям географического воображения», а в ноябре куратор HOW Art Museum Джу Джейд Ма будет работать над своим проектом «Город с двумя именами», посвященным анализу коннотаций и контекста появления в китайском языке двух названий Владивостока.

В рамках программы участникам будет предоставлено проживание в резиденции партнерской институции, координационная и информационная поддержка, возмещена стоимость авиабилетов, страховки и визовых сборов. Участники из России получат грант в размере 65 000 рублей.







