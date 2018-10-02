Умер Роман Карцев

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Сегодня, 2 октября, в Москве в возрасте 79 лет умер актер театра и кино Роман Карцев.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сатирика Михаила Жванецкого.

Роман Андреевич Карцев родился в 1939 году в Одессе, работал наладчиком на швейной фабрике, в 1960 году поступил в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2», где познакомился с Михаилом Жванецким и будущим партнером по сцене Виктором Ильченко.

В 1962 году по приглашению Аркадия Райкина перешел в Ленинградский театр миниатюр. В 1969 году вместе с Ильченко стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, в 1970 году совместно с Жванецким и Ильченко организовал Одесский театр миниатюр, в 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИС, c 1979 года работал в Московском театре миниатюр (ныне Московский театр «Эрмитаж»).

Первую роль в кино Карцев сыграл в детском телефильме «Волшебный голос Джельсомино» (1977). Также в фильмографии актера «Собачье сердце» (1988) и «Мастер и Маргарита» (2005) Владимира Бортко, «Биндюжник и король» (1989) Владимира Аленикова, «Небеса обетованные» (1991), «Предсказание» (1993) и «Старые клячи» (2000) Эльдара Рязанова, «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (2008) Владимира Аленикова, «В стиле jazz» (2010) Станислава Говорухина.

Автор книг «Малой, Сухой и Писатель» (2001) и «Приснился мне Чаплин...» (2011), Народный артист России (2000).







