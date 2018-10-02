Объявлен шорт-лист Future Generation Art Prize

Центр современного искусства PinchukArtCentre в Киеве объявил список художников, номинированных на премию Future Generation Art Prize 2019. Среди них российская художница Таус Махачева.

Шорт-лист опубликован на сайте PinchukArtCentre, в нем 21 художник из Австралии, Бельгии, Великобритании, Дании, Колумбии, Кувейта, Литвы, Мексики, Нигерии, Палестины, России, Сенегала, США, Таиланда, Украины, Франции, Швеции, ЮАР и Японии.

Всего на конкурс поступили 5800 заявок из 158 стран мира. Шорт-лист сформировала международная отборочная комиссия, в которую входили куратор и директор арт-резиденции лаборатории Института культуры Google Джули Букобза, куратор Наталия Валенсия Аранго, куратор и глава Центра Гилберта и Джорджа Ричард Райли, куратор арт-ярмаки в Кейптауне Investec Тумело Мосака, куратор турецкого павильона на Венецианской биеннале 2019 года Зейнеп Оз, куратор исследовательской платформы PinchukArtCentre Татьяна Кочубинска. Лауреатов премии определит международное жюри, в которое входят куратор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Пабло Леон де ла Барра, художественный директор PinchukArtCentre Бьерн Гельдхоф, писатель Хелен Молсуорт, куратор 10-й Берлинской биеннале Габи Нгкобо, художественный директор Королевской академии художеств Тим Марлоу, главный куратор Центра Помпиду и куратор Венецианской биеннале 2017 года Кристин Масель, президент Фонда искусств Шарджи и Международной ассоциации биеннале Хор Аль Касими.

Обладателей главного приза и специальных призов Future Generation Art Prize объявят в марте 2019 года. Работы номинантов будут выставлены в PinchukArtCentre в Киеве и на 58-й Венецианской биеннале современного искусства.

Международная премия в области современного искусства Future Generation Art Prize была основана Фондом Виктора Пинчука в 2009 году и присуждается раз в два года художникам в возрасте до 35 лет, работающим с любыми медиа в любой стране мира. Победитель получает главный приз в размере $100 тысяч ($60 тысяч денежной премии и $40 тысяч в качестве инвестиций в творческую деятельность), еще пять художников получают специальные призы по $20 тысяч.







