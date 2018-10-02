Третьяковка представит ретроспективу Куинджи

Третьяковка представит ретроспективу КуинджиАрхип Куинджи. Ночь на Днепре. 1882
Повторение-вариант картины «Лунная ночь на Днепре» (1880, Государственный Русский музей)© Государственная Третьяковская галерея
6 октября в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) откроется большая ретроспектива Архипа Куинджи.
Ранее в Москве ретроспективные выставки Куинджи проходили в 1914 и 1992 годах. Отличительной особенностью нынешней выставки станет то, что помимо законченных картин на ней будут представлены многочисленные этюды и эскизы — всего около 180 произведений.
Выставка включает четыре раздела: «Притяжение земли», «Тайна ночи», «В просторах вечности» и «Опережая время».
В экспозицию войдут не только знаменитые картины «Украинская ночь» (1876, ГТГ), «Березовая роща» (1879, ГТГ), «Лунная ночь на Днепре» (1880, Государственный Русский музей и ее авторские повторения, но и такие работы, как «Волга» (1898–1905) из Азербайджанского национального музея искусств и «В тумане» (1905–1908) из Национального художественного музея Республики Беларусь.
Кроме того, в ГТГ можно будет увидеть неизвестные широкой публике полотна «Закат в степи» (1900) из Национального музея Республики Бурятия и «Христос в Гефсиманском саду» (1901) из Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
Выставка «Архип Куинджи» в ГТГ продлится до 17 февраля 2019 года.
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