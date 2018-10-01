Умерла Елена Шумилова

© Татьяна Нешумова

Сегодня, 1 октября, в Москве в возрасте 78 лет умерла одна из основателей и руководителей Института высших гуманитарных исследований РГГУ Елена Шумилова.

Об этом сообщает сайт ИВГИ.

Елена Петровна Шумилова родилась в 1940 году, получила высшее образование в области химии, работала в химической лаборатории.

С начала 1970-х активно участвовала в литературном самиздате. Среди друзей Елены Шумиловой были известные писатели, художники и ученые, в том числе Павел Улитин, Зиновий Зиник, Михаил Айзенберг, Михаил Еремин, Лев Рубинштейн, Хенрик Баран, Михаил Гаспаров, Александр Асаркан, Александр Меламид.

В 1992 году пришла в РГГУ, участвовала в создании Института высших гуманитарных исследований (ИВГИ). Была ученым секретарем, заместителем директора (с 2006 года) ИВГИ, организовывала научные семинары и конференции, редактировала научную и художественную литературу — под руководством и при участии Елены Шумиловой в издательстве РГГУ и других издательствах вышли сотни книг, начиная с основанной ею в 1993 году серии «Чтения по истории и теории культуры».



















