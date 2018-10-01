Фестиваль MIEFF подвел итоги

Кадр из фильма «Номер с видом на кокос» © MIEFF

30 сентября стали известны победители III Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, главный приз получил фильм «Номер с видом на кокос» (Room with a Coconut View) художника Тулапопа Саеньяроена (Таиланд). В фильме иностранец Алекс в пляжном городке Бангсен на востоке Таиланда решает пренебречь наставлениям гида, искусственного интеллекта Канья, и исследовать город самостоятельно, фантазируя и выходя за рамки привычного.

Приз компании Kodak присужден видео об оптике и маяках «Солнечный камень» (Sunstone). Авторы фильма, Луис Хендерсон (Великобритания) и Филипа Сезар (Португалия), объединяют кадры, снятые на 16-мм кинопленку, с цифровыми изображениями и трехмерной компьютерной графикой и создают не просто фильм об оптике, но «кино аффекта, кино опыта — «оп-фильм».

Специального упоминания жюри удостоена работа «Решительный аргумент Δ Солнечная гора» (Ultima Ratio Δ Mountain of the Sun) режиссера Бахар Нооризаде (Иран). В этом фильме, пересекая средоточие криминала, долину Бекаа, камера обнаруживает места многолетнего производства гашиша, модели изменения нашего видения. Документальная съемка чередуется с компьютерной графикой, необходимой, чтобы перефразировать разрозненные истории.

III Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF проходил с 26 сентября в «Электротеатре Станиславский», Центре документального кино, Новом пространстве Театра наций и Музее современного искусства «Гараж». В международной конкурсной программе MIEFF участвовали лучшие экспериментальные фильмы со всего мира.

В жюри фестиваля входили искусствовед, куратор, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, американский кинематографист, художник и критик Кевин Б. Ли и художник, кандидат искусствоведения, куратор Музея современного искусства «Гараж» Екатерина Лазарева.



