Умер Шарль Азнавур© Frédéric Dugit / Le Parisien
Сегодня, 1 октября, в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет умер певец и актер Шарль Азнавур.
Об этом сообщает Le Monde.
Шарль Азнавур родился в 1922 году в Париже в семье армянских эмигрантов, с детства занимался музыкой и актерским мастерством, в 1936 году дебютировал в кино, через десять лет принял участие в турне Эдит Пиаф по Франции и США, со второй половины 1950-х выступал в лучших концертных залах по всему миру.
За свою 66-летнюю карьеру Шарль Азнавур дал более тысячи концертов в 94 странах, исполнил около 1400 песен и сыграл более 80 ролей в кино и на телевидении. Пластинки с его записями разошлись общим тиражом 180 млн.
В 1998 году по итогам опроса телеканала CNN и журнала Time Шарль Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
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