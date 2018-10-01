Умер Шарль Азнавур

© Frédéric Dugit / Le Parisien

Сегодня, 1 октября, в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет умер певец и актер Шарль Азнавур.

Об этом сообщает Le Monde.

Шарль Азнавур родился в 1922 году в Париже в семье армянских эмигрантов, с детства занимался музыкой и актерским мастерством, в 1936 году дебютировал в кино, через десять лет принял участие в турне Эдит Пиаф по Франции и США, со второй половины 1950-х выступал в лучших концертных залах по всему миру.

За свою 66-летнюю карьеру Шарль Азнавур дал более тысячи концертов в 94 странах, исполнил около 1400 песен и сыграл более 80 ролей в кино и на телевидении. Пластинки с его записями разошлись общим тиражом 180 млн.

В 1998 году по итогам опроса телеканала CNN и журнала Time Шарль Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.



















