Роман Полански снимет триллер о деле Дрейфуса

Письмо Эмиля Золя в поддержку Альфреда Дрейфуса. 13 января 1898 года

26 ноября в Париже режиссер Роман Полански начнет съемки своего нового фильма «Я обвиняю» (J'accuse) – экранизации книги британского писателя Роберта Харриса о деле Дрейфуса. Фильм будет снят в жанре триллера.

Об этом сообщает ТАСС.

В 1894 году капитан французской армии Альфред Дрейфус был осужден за шпионаж в пользу Германии, разжалован и приговорен к пожизненной каторге. В своем романе «Офицер и шпион» Роберт Харрис отстаивает точку зрения начальника французской разведки Жоржа Пикара, установившего невиновность Дрейфуса. Пикару удалось разоблачить настоящего шпиона — майора Фердинанда Эстерхази, укрывшегося от правосудия в Англии.

В защиту капитана выступили представители французского общества, в том числе писатель Эмиль Золя. В результате Дрейфус был оправдан и освобожден, вернулся в армию и принял участие в Первой мировой войне.

Ранее Полански уже работал с Харрисом — в 2010 году по его одноименному роману режиссер поставил фильм «Призрак» (The Ghost Writer).

«Я обвиняю» Полански и Харрис собираются снимать в жанре триллера. Роль Дрейфуса исполнит Луи Гаррель, роль Пикара — Жан Дюжарден, получивший премию «Оскар» за работу в картине Мишеля Хазанавичуса «Артист» (The Artist, 2011). В фильм также снимется жена режиссера, актриса Эмманюэль Сенье.











