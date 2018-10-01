Кинофестиваль о людях с психическими особенностями состоится в ЦДК

Кадр из фильма «Игры разума» © CoolConnections

В рамках конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» в Центре документального кино (ЦДК) в Москве пройдет второй кинофестиваль «Доку-Mental», посвященный людям с психическими особенностями.

В программе фестиваля шесть документальных и игровых картин, в том числе обладатель четырех «Оскаров», фильм Рона Ховарда «Игры разума» с Расселом Кроу и «Пробуждение» Пенни Маршалл с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом:

«12 дней» (12 jours, Франция, 2017, документальный), реж. Раймон Депардон

Каждый год десятки тысяч человек во Франции принудительно направляются на психиатрическое лечение. По закону, в течении 12 дней они должны предстать перед судьей, который выносит решение – оставить пациента в клинике или отпустить домой.

«Мания» (Manic, США-Канада, 2017, документальный), реж. Калина Бертин

Чарльз Мэнсон, вместе со своей паствой убивший актрису Шэрон Тейт и еще несколько человек, — самый радикальный, но не единственный гуру, отбрасывающий мрачную тень на движение хиппи.

«Бексиньские. Видеофонический альбом» (Beksinsky. Album wideofoniczny, Польша, 2017, документальный), реж. Марцин Борхардт

История выдающегося польского художника Здислава Бексинского и его сложные отношения с сыном Томеком, популярным музыкальным журналистом, страдавшим от депрессии и предпринимавшим многочисленные попытки покончить жизнь самоубийством.

«Пробуждение» (Awakenings, США, 1990), реж. Пенни Маршалл

Доктор Малколм Сэйер, врач и ученый, использует экспериментальные препараты, чтобы «пробуждать» обездвиженных жертв редкого заболевания.

«Дина» (Dina, США, 2017), реж. Антонио Сантини, Дэн Сиклз

Романтическая комедия про людей в поисках счастья, они такие же, как и мы — только их чувства и намерения гораздо более обнажены.

«Игры разума» (A Beautiful Mind, США, 2001), реж. Рон Ховард

Экранизация параноидальной шизофрении одного реально существовавшего гения, лауреата Нобелевской премии, специалиста по теории игр, математика Джона Нэша.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Организаторы фестиваля — конгресс «Психическое здоровье человека XXI века», Союз охраны психического здоровья, арт-объединение CoolConnections и Центр документального кино



