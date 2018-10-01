В Москве пройдет выставка итальянской графики XVI-XVIII веков

Рени Гвидо (1575-1642). Амур, принимающий лук и стрелы из рук Венеры. Перо, тушь © Из собрания Инны Баженовой

2 октября в художественном фонде In Artibus в Москве откроется выставка «От bozzetto до capriccio. Итальянская графика XVI-XVIII веков из собрания Инны Баженовой».

Выставка (куратор — Анна Корндорф) представит графику старых мастеров — Тьеполо, Доменико Тинторетто, Паоло Веронезе, Франческо Пармиджанино, Сальвадора Розы, братьев Караччи, Луки Камбьязо, Рени Гвидо, Франческо Гварди.

В экспозицию войдут работы из собрания учредителя фонда In Artibus Инны Баженовой. Около тридцати рисунков североитальянских художников XVI–XVIII веков ранее никогда не выставлялись в России.

«Принцип подбора работ для этой экспозиции — представить, по возможности, все школы итальянского рисунка, как самыми значимыми именами в своем ряду, так и другими мастерами, часто даже анонимными, но неизменно высокого художественного уровня», — сообщают организаторы выставки.

Выставка «От bozzetto до capriccio. Итальянская графика XVI-XVIII веков из собрания Инны Баженовой» продлится до 16 декабря.



















