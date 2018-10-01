Теодор Курентзис стал командором ордена Феникса© Александра Муравьева / Facebook
В резиденции посла Греции в Москве художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис был произведен в командоры ордена Феникса.
Об этом этом сообщает телеканал «Россия-Культура».
Орден Феникса — государственная награда Греческой Республики. Им награждаются греческие и иностранные граждане, отличившиеся в области государственной деятельности, науки, искусства и литературы, торговли, промышленности и судоходства.
У ордена пять степеней. Теодор Курентзис стал командором, минуя звания рыцаря Серебряного Креста и офицера Золотого Креста. Это исключительный случай.
Вручая знак ордена Феникса, посол Греции назвал Курентзиса важнейшим из ныне живущих дирижеров и процитировал его учителя Илью Мусина: «У меня было много выдающихся учеников, но гений среди них только один — Теодор Курентзис».
«Каждая награда — это, конечно, приятно с одной стороны и ответственность с другой, — сказал в ответном слове дирижер. — Поэтому чувствую себя немножко неудобно. Всё время неудобство перед наградами. Это очень важно понять, что даже если никакой награды не было, мы бы делали то же самое».
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