 
10:15 1 октября 2018Новости
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Теодор Курентзис стал командором ордена Феникса

News_detailed_picture© Александра Муравьева / Facebook

В резиденции посла Греции в Москве художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис был произведен в командоры ордена Феникса.

Об этом этом сообщает телеканал «Россия-Культура».

Орден Феникса — государственная награда Греческой Республики. Им награждаются греческие и иностранные граждане, отличившиеся в области государственной деятельности, науки, искусства и литературы, торговли, промышленности и судоходства.

У ордена пять степеней. Теодор Курентзис стал командором, минуя звания рыцаря Серебряного Креста и офицера Золотого Креста. Это исключительный случай.

Вручая знак ордена Феникса, посол Греции назвал Курентзиса важнейшим из ныне живущих дирижеров и процитировал его учителя Илью Мусина: «У меня было много выдающихся учеников, но гений среди них только один — Теодор Курентзис».

«Каждая награда — это, конечно, приятно с одной стороны и ответственность с другой, — сказал в ответном слове дирижер. — Поэтому чувствую себя немножко неудобно. Всё время неудобство перед наградами. Это очень важно понять, что даже если никакой награды не было, мы бы делали то же самое».







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