Театру Маяковского предстоит реставрация

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Московские власти объявили конкурс на выполнение изыскательских работ и разработку детальной концепции реставрации с приспособлением комплекса зданий Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

«Продолжительность проектирования не должна превышать полгода с момента подписания государственного контракта. Подведение итогов запланировано на 18 октября. Начальная цена контракта составляет 18,2 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

Проектом предусматривается сохранение исторического облика здания театра, которое будет приспособлено для современного использования: будут созданы необходимые условия для творческой и репетиционной деятельности коллектива театра и комфортные условия для посетителей, в театре будут установлены современные инженерные системы, сцена и зрительный зал оснащены современным театрально-технологическим оборудованием.

Кроме того, предполагается снос аварийного здания общей площадью 111,7 кв.м и пристроек к основному зданию со стороны двора общей площадью 1200 кв.м, восстановление утраченной исторической крыши площадью 550 кв.м., строительство нового разновысотного корпуса (3–5 этажей) площадью 7600 кв.м.











