В «Пионере» обсудят книгу «Рождение и смерть похоронной индустрии»

2 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение книги «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия» социолога, создателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с автором о его книге и о том, как смерть превратилась в индустрию. Участники дискуссии обсудят, как менялось отношение общества к умиранию, мертвому телу и похоронам на протяжении веков и что сегодня происходит с похоронной индустрией.

Кто и как превращал умирание в бизнес? Когда смерть оказалась товаром? Кто контролируют наши тела после смерти? Как постоянные новости в интернете о смерти известных людей могут повлиять на пользователей? Что такое цифровое бессмертие и как новые технологии влияют на наше восприятие жизни и смерти?

На презентации можно будет купить книгу «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.







