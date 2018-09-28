В «Пионере» обсудят книгу «Рождение и смерть похоронной индустрии»© Инде
2 октября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение книги «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия» социолога, создателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с автором о его книге и о том, как смерть превратилась в индустрию. Участники дискуссии обсудят, как менялось отношение общества к умиранию, мертвому телу и похоронам на протяжении веков и что сегодня происходит с похоронной индустрией.
Кто и как превращал умирание в бизнес? Когда смерть оказалась товаром? Кто контролируют наши тела после смерти? Как постоянные новости в интернете о смерти известных людей могут повлиять на пользователей? Что такое цифровое бессмертие и как новые технологии влияют на наше восприятие жизни и смерти?
На презентации можно будет купить книгу «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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