Фестиваль современной фотографии пройдет в Петербурге

Фестиваль современной фотографии пройдет в ПетербургеWeronika Gęsicka, Untitled #15 from the Traces series. 2016© Weronika Gęsicka / JEDNOSTKA Gallery
С 3 по 15 октября в Бертгольд центре в Петербурге галерея «ФотоДепартамент» представит III Международный фестиваль современной фотографии «Присутствие / Presence».
В фестивале примут участие кураторы и авторы из Швейцарии, Германии, Польши и Франции, российские профессионалы медиасреды, искусства и креативных индустрий.
В расписании фестиваля выставки, образовательные арт-лаборатории, дискуссии и лекции приглашенных художников, кураторов, профессионалов медиа, арт и бизнес-среды, а также авторские проекты, действия и акции, подключающие и меняющие зрительский опыт.
Одно из главных событий фестиваля — портфолио-ревю — в этом году будет проводиться в новом, открытом для зрителей формате с привлечением экспертов из медиа, арт-институций, рекламной индустрии, дизайна и бизнеса.
«В формате открытой встречи нам интересно дать авторам возможность познакомиться друг с другом, увидеть новые пути сотрудничества с медиаресурсами, бизнесом, искусством, — сообщают организаторы. — А представителям индустрий и медиа событие даст представление о поле авторов и художественных подходов, которые могут обогатить арсенал их работы с аудиторией».
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