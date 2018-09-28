В Лондоне открывается третий сезон перформативной серии V-A-C Live

В Лондоне открывается третий сезон перформативной серии V-A-C LiveАлина Гуткина. Untitled. 2013© V-A-C
5 и 6 октября в Колокольном цехе – исторической постройке XVI века напротив главного здания лондонской галереи Уайтчепел – состоится первое выступление в Великобритании российской команды «ВАСЯБЕГИ».
Анонимная платформа «ВАСЯБЕГИ» исследует городские субкультуры, радикальную молодежь и подростковые культурные коды, преимущественно в среде поколения, появившегося после распада СССР. Проект прослеживает включение некогда андеграундных субкультур в систему товарно-денежных отношений, а также динамику гендерных идентичностей в молодежных сообществах.
В перформансе, представляющей собой диалог самых разных современных художественных практик — от театра и музыки до визуального искусства — примут участие восемь молодых людей 18–26 лет из Москвы и Лондона.
Ни один из них не был профессиональным перформером, но в ходе специально разработанных тренировок и репетиций участники прошли интенсивную программу телесных и психологических практик осознанности. Во время подготовки члены команды должны были приспособиться друг к другу, чтобы составить единое целое и одновременно отразить разные грани личности главного героя.
Вася — юноша, который, чтобы повзрослеть, должен посредством медитаций преодолеть свои внутренние возрастные конфликты и спровоцированную ими неуверенность. Участники проекта выбраны в том числе потому, что сами непосредственно переживают процесс
взросления.
«ВАСЯБЕГИ» — путешествие в пространстве, поделенном на шесть зон, каждая из которых отмечает один из этапов осознания себя. Зрители могут следовать по этому пути вместе с перформерами при помощи заранее полученной инструкции.
новости
18:10Театру Маяковского предстоит реставрация
17:41В «Пионере» обсудят книгу «Рождение и смерть похоронной индустрии»
17:26Фестиваль современной фотографии пройдет в Петербурге
16:53В Лондоне открывается третий сезон перформативной серии V-A-C Live
15:15В России выйдет фильм «Зимние братья» Хлинюра Палмасона
12:22Открыт прием заявок на участие в фестивале медленного чтения в Иерусалиме
11:34Лаборатория публичной истории проведет конференцию в Казани
10:20В финал конкурса «Будущее время» вышли пять авторов
Вчера
18:05Объявлены победители кинофестиваля «Меридианы Тихого»Все новости