В Лондоне открывается третий сезон перформативной серии V-A-C Live

Алина Гуткина. Untitled. 2013 © V-A-C

5 и 6 октября в Колокольном цехе – исторической постройке XVI века напротив главного здания лондонской галереи Уайтчепел – состоится первое выступление в Великобритании российской команды «ВАСЯБЕГИ».

Анонимная платформа «ВАСЯБЕГИ» исследует городские субкультуры, радикальную молодежь и подростковые культурные коды, преимущественно в среде поколения, появившегося после распада СССР. Проект прослеживает включение некогда андеграундных субкультур в систему товарно-денежных отношений, а также динамику гендерных идентичностей в молодежных сообществах.

В перформансе, представляющей собой диалог самых разных современных художественных практик — от театра и музыки до визуального искусства — примут участие восемь молодых людей 18–26 лет из Москвы и Лондона.

Ни один из них не был профессиональным перформером, но в ходе специально разработанных тренировок и репетиций участники прошли интенсивную программу телесных и психологических практик осознанности. Во время подготовки члены команды должны были приспособиться друг к другу, чтобы составить единое целое и одновременно отразить разные грани личности главного героя.

Вася — юноша, который, чтобы повзрослеть, должен посредством медитаций преодолеть свои внутренние возрастные конфликты и спровоцированную ими неуверенность. Участники проекта выбраны в том числе потому, что сами непосредственно переживают процесс

взросления.

«ВАСЯБЕГИ» — путешествие в пространстве, поделенном на шесть зон, каждая из которых отмечает один из этапов осознания себя. Зрители могут следовать по этому пути вместе с перформерами при помощи заранее полученной инструкции.







