В России выйдет фильм «Зимние братья» Хлинюра Палмасона

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18 октября компания «Иноекино» выпустит в российский прокат фильм датско-исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Зимние братья».

Премьера полнометражного дебюта Хлинюра Палмасона состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где фильм полул награды в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший европейский фильм», а также призы молодежного и экуменического жюри. В том же году картина участвовала в Международном кинофестивале в Торонто, а также была удостоена премии «Бодиль» как лучший датский фильм 2017 года.

«Зимние братья» ( Winter Вrothers / Vinterbrødre, Дания-Исландия, 2017)

Режиссер: Хлинюр Палмасон

Оператор: Мария фон Хаусвольф («Родители» Кристиана Тафдрупа)

В ролях: Ларс Миккельсен («Убийство», «Шерлок», «Карточный домик»), Эллиотт Кроссет Хов («Мост»), Саймон Сирс («Обман»), Виктория Кармен Сонн («Ты и я навсегда»)

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

Жанр: драма, детектив

Возрастное ограничение: 18+



Синопсис:

История двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте, разворачивается на фоне безлюдных индустриальных и лесных пейзажей. Эмиль, аутсайдер и одиночка, сбывает товарищам нелегальный самогон, который делает из украденных с завода химикатов. Нереализованная страсть к живущей по соседству девушке Анне провоцирует ссору с его старшим братом Йоханом. Кроме того, именно Эмиль оказывается под подозрением, когда один из рабочих вдруг серьезно заболевает. Вражда, вспыхнувшая между ним и другими рабочими обнажает страх и агрессию, таящиеся внутри благополучного, на первый взгляд, мира. Боль от предательства и непонимания расшатывает и без того нестабильные чувства Эмиля, превращая его существование в яростную борьбу против всех.

«Яркий дебют Хлинюра Палмасона, чье творчество заметно выделяется из контекста современного скандинавского кино, — сообщает о фильме и его авторе компания «Иноекино». — Начав карьеру в качестве видеохудожника, он перенес на киноэкраны особенное отношение к визуальной форме. В его фильмах, в том числе, в "Зимних братьях", сочетаются разные типы изображения (цифра и пленка), экспериментам подвергаются цвет, темп, композиция, что позволяет Палмасону сделать ощутимым мир изолированного безвременья, в котором повседневная жизнь легко обращается сюрреалистичным кошмаром».



