Фильм «Место Горенштейна» выложили в интернет

© Юрий Векслер

Сегодня, 12 октября, журналист Юрий Векслер выложил в свободный доступ свой документальный фильм «Место Горенштейна». Его можно посмотреть в онлайн-синематеке Artdoc.Media, на видеохостинге YouTube и на сайте «Радио Свобода».

Ссылки для просмотра:

Фильм «Место Горенштейна», посвященный писателю, драматургу и киносценаристу Фридриху Горенштейну (1932–2002), был номинирован на премию «Лавр», участвовал в кинофестивалях «Артдокфест» и «Меридианы Тихого».

На фестивале лучших русскоязычных документальных фильмов в Нью-Йорке в 2016 году картина была удостоена диплома «Современная русская литература на экране». В том же году за 24 часа на онлайн-фестивале «Новой газеты» ее посмотрели более 15 тысяч человек.

«О Горенштейне на экране вспоминают и рассуждают Бенедикт Сарнов, Андрей Кончаловский, Марк Розовский, Леонид Хейфец, Владимир Войнович, Андрей Битов, Борис Хазанов, Михаил Левитин, Наталья Иванова, Виктор Ерофеев, Евгений Попов и другие. В фильм включены и архивные видеозаписи интервью с Горенштейном», — говорится в аннотации на сайте Artdoc.Media.

Автор фильма Юрий Векслер создал и ведет на сайте «Радио Свобода» раздел «Миры Горенштейна» с биографией писателя, воспоминаниями о нем, его романами, пьесами, интервью, фотографиями, сценариями фильмов и литературной критикой.











