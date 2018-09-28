Открыт прием заявок на участие в фестивале медленного чтения в Иерусалиме

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Культурно-образовательный проект «Эшколот» открыл прием заявок на участие в 16-м Фестивале медленного чтения «Иерусалим 1917: между двух империй», который пройдет с 17 по 20 декабря в Иерусалиме.

В программе фестиваля лекции, семинары медленного чтения, тематические экскурсии и культурные события, в том числе концерт Шалома Ханоха и квест по ночному Иерусалиму с Максом Горцем.

Основные темы мини-курсов и лекций:

Лингвистическая карта Иерусалима 1917

Звуковой ландшафт Иерусалима 1917

От империи к империи: Иерусалим между Османским и Британским правлением

Повседневный город 1917: библиотекари, книготорговцы, печатники, журналисты и визионеры Иерусалима

Иерусалим 1917 через призму исторических фотографий: видимость и реальность

Среди преподавателей профессор социолингвистики Сирил Асланов (Университет Экс-Марсель), профессор музыкологии Эдвин Серусси (Еврейский университет в Иерусалиме) и доцент факультета исламских и ближневосточных исследований Еврейского университета Авигаиль Якобсон.

Информация о полевых исследованиях и дополнения к программе будут регулярно появляться на странице фестиваля.

Оплачиваются все расходы на проживание участников, питание, учебную и культурную программы. Занятия проходят на русском языке или с переводом на русский, материалы для чтения могут быть также на английском языке. Знание иврита и других иностранных языков не является обязательным условием.

Для подачи заявки на участие в фестивале необходимо не позднее 10 октября заполнить онлайн-анкету. Организаторы оставляют за собой право отбора участников на основании представленной информации и личного интервью. Окончательное подтверждение, а также информация о способе оплаты взноса будет разослана не позднее 15 октября. Заявки принимаются от граждан любых стран, национальностей и вероисповеданий.

Проект «Эшколот» реализуется при поддержке Genesis Philanthropy Group



