Лаборатория публичной истории проведет конференцию в Казани

Спектакль «Родина», Центр имени Вс. Мейерхольда. Режиссер и драматург Андрей Стадников © Екатерина Краева

Со 2 по 4 ноября в Центре современной культуры «Смена» в Казани пройдет конференция «Публичная история в России: перформансы прошлого в театре и за его пределами», организованная Лабораторией публичной истории.

«Театр сегодня становится местом интенсивного обсуждения ключевых тем public history – от рефлексии о травматических событиях ХХ века и их месте в современном историческом воображении до исследования опыта отдельных людей и их стратегий осмысления истории, — сообщают организаторы конференции. — Третья конференция Лаборатории публичной истории посвящена театру и другим перформативным практикам, формирующим современные способы восприятия прошлого».

В конференции примут участие режиссеры, драматурги, критики, театроведы, историки, культурологи, представители театров, музеев и вузов из разных городов России, а также из Германии.

На конференции будут работать следующие секции:

Память театра: способы сохранения живой истории

«Перформансы насилия»: предельный опыт в театре

Театр и идентичность: практики исследования локальной истории

ХХ век как «Другой» в перформативных практиках

История повторяется? Реконструкция в искусстве и за его пределами

Также в программе представления спектаклей и читки пьес.

Партнеры проекта — Комитет гражданских инициатив, Фонд им. Фридриха Эберта, Творческая лаборатория «Угол»







