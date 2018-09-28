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Лаборатория публичной истории проведет конференцию в Казани

News_detailed_pictureСпектакль «Родина», Центр имени Вс. Мейерхольда. Режиссер и драматург Андрей Стадников© Екатерина Краева

Со 2 по 4 ноября в Центре современной культуры «Смена» в Казани пройдет конференция «Публичная история в России: перформансы прошлого в театре и за его пределами», организованная Лабораторией публичной истории.

«Театр сегодня становится местом интенсивного обсуждения ключевых тем public history – от рефлексии о травматических событиях ХХ века и их месте в современном историческом воображении до исследования опыта отдельных людей и их стратегий осмысления истории, — сообщают организаторы конференции. — Третья конференция Лаборатории публичной истории посвящена театру и другим перформативным практикам, формирующим современные способы восприятия прошлого».

В конференции примут участие режиссеры, драматурги, критики, театроведы, историки, культурологи, представители театров, музеев и вузов из разных городов России, а также из Германии.

На конференции будут работать следующие секции:

  • Память театра: способы сохранения живой истории
  • «Перформансы насилия»: предельный опыт в театре
  • Театр и идентичность: практики исследования локальной истории
  • ХХ век как «Другой» в перформативных практиках
  • История повторяется? Реконструкция в искусстве и за его пределами

Также в программе представления спектаклей и читки пьес.

Партнеры проекта — Комитет гражданских инициатив, Фонд им. Фридриха Эберта, Творческая лаборатория «Угол»



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