Объявлены победители кинофестиваля «Меридианы Тихого»Кадр из фильма «Овдовевшая ведьма»© Pacific Meridian
Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке завершился 16-й Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Главный приз за лучший полнометражный фильм присужден картине «Овдовевшая ведьма» режиссера Цай Ченцзи (Китай).
Список лауреатов фестиваля приводит информационное агентство «Красная весна».
Фильм Цай Ченцзи также выиграл приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).
Приз за лучшую режиссерскую работу получил Хуан Синьяо (Тайвань) за фильм «Великий Будда +».
Приз лучшей актрисе присужден Агнессе Цвелодуб (Россия) за роль в фильме Лены Ланских «Восьмой вид», приз лучшему актеру — Майклу Джей Кью Хуану (Тайвань), снявшемуся в фильме Сяо Я-чуаня «Отец сыну», приз имени Юла Бринера — Марте Козловой (Россия) за роль в фильме Алексея Федорченко «Война Анны».
Приз зрительских симпатий получил фильм «Хрусталь» Дарьи Жук (Россия), специальный приз жюри получил фильм «Календарь» Игоря Поплаухина (Россия), особого упоминания жюри удостоена картина «Нервный перевод» Ширин Сено (Филиппины).
На фестивале «Меридианы Тихого» в этом году было представлено около 190 фильмов из 46 стран мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, на фестивальных показах побывали около 20 тысяч человек.
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