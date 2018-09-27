БДТ запускает лекционный проект «Big Data»© Школа Masters
В октябре Большой драматический театр имени Г.А, Товстоногова и школа Masters откроют совместный проект «Big Data» («Большие данные») – лекционную программу ведущих российских экспертов в различных областях культуры и искусства.
Приуроченные к премьерам 100-101 сезона БДТ, лекции «Big Data» вписывают спектакли театра в широкий социокультурный контекст, расширяя границы зрительского восприятия.
Лекции будут проходить по выходным дням в историческом здании БДТ, расписание опубликовано на сайте театра.
Лекторы «Big Data»:
- кинокритик, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Трофименков;
- театровед, заведующий кафедрой истории зарубежного театра РАТИ-ГИТИСа, заведующий отделом современного западного искусства Государственного института искусствознания Алексей Бартошевич;
- театровед, театральный критик, главный редактор журнала «Театр», арт-директор фестиваля «NET: Новый европейский театр» Марина Давыдова;
- философ, культуролог, переводчик и публицист, заведующий отделением культурологии НИУ ВШЭ, научный редактор журнала «Логос» Виталий Куренной;
- искусствовед, художественный критик, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Анна Толстова;
- кинокритик Мария Кувшинова;
- театровед, кинокритик, преподаватель Московской школы нового кино Лилия Шитенбург;
- историк искусства, куратор, руководитель научного отдела Музея современного искусства «Гараж» Саша Обухова.
Куратор проекта — театральный критик и режиссер, шеф-редактор раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрий Ренанский.
Школа Masters – частный образовательный проект в области искусства, основанный в 2015 году. В школе можно прослушать академические лекции по истории изобразительного искусства, кино, литературе, музыке, декоративному искусству и посетить циклы и встречи, посвященные актуальным событиям культурной жизни.
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