Шарль Дютуа стал главным приглашенным дирижером ЗКР АСО

© Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича

Главным приглашенным дирижером Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии (ЗКР АСО) назначен Шарль Дютуа (Швейцария).

Об этом сообщает пресс-служба филармонии. Назначение Шарля Дютуа на пресс-конференции по поводу открытия нового концертного сезона прокомментировал главный дирижер оркестра, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрий Темирканов.

«Наш оркестр после работы с каждым приглашенным дирижером проводит тайное голосование — нравится он музыкантам или не нравится. И одним из самых популярных в этом смысле оказалось имя Шарля Дютуа, — сказал Темирканов, — Именно поэтому я остановил свой выбор на нем: мне хотелось пригласить музыканта, с которым хочет работать коллектив и который нравится публике. После Геннадия Николаевича Рождественского, который был у нас главным приглашенным дирижером с 2012 по 2014-й год, с оркестром будет работать столь же большой мастер».

Один из крупнейших дирижеров современности, Шарль Дютуа сотрудничал с ведущими симфоническими оркестрами мира, такими как лондонский Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Симфонический оркестр NHK, Филадельфийский оркестр, Симфонический оркестр Монреаля.

Записи Шарля Дютуа были девять раз номинированы на премию «Грэмми» и дважды выигрывали ее. С 1971 по 2007 год записи, осуществленные под управлением дирижера, получили более 70 престижных международных наград, сам музыкант удостоен более 40 международных наград и отличий.

В сезоне 2018-2019 у Шарля Дютуа запланированы два выступления с ЗКР АСО в качестве главного приглашенного дирижера, они состоятся 29 и 30 мая. В сезоне 2019-2020 дирижер проведет с оркестром четыре концерта.



