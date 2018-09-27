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В Третьяковке пройдет ретроспектива Ясудзиро Одзу

News_detailed_pictureКадр из фильма «Госпожа и бородач»© 1931 Shochiku Co., Ltd.

Со 2 октября по 12 декабря в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) будут показаны 28 фильмов классика японской и мировой кинорежиссуры Ясудзиро Одзу (1903-1963).

Третьяковская галерея представит ретроспективу Ясудзиро Одзу совместно с Посольством Японии в России, Японским фондом, Госфильмофондом России при участии Национального киноархива Японии и Гёте-Института в Москве в рамках Года Японии в России.

Как отмечают организаторы, это самый полный показ работ Ясудзиро Одзу в России за последние двадцать лет.

Ретроспектива откроется 2 октября показом фильма Аббаса Киаростами «5 длинных планов, посвященных Ясудзиро Одзу». На открытии выступит ансамбль японских музыкантов HIDE x HIDE. которые исполнят на традиционных японских инструментах сямисэне и сякухати программу акустических номеров на основе своих лучших композиций, включая «Луну над старым замком», посвященную творчеству Ясудзиро Одзу.

Показ четырех немых фильмов Ясудзиро Одзу в декабре пройдет в сопровождении чтеца-бэнси Итиро Катаока.

Полностью расписание ретроспективы приводится на сайте ГТГ.





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