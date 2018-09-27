Упразднен Совет по русскому языку при правительстве РФ

Сегодня, 27 сентября, на портале правовой информации опубликовано правительственное постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ.

Постановление датировано 22 сентября и подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Помимо распоряжения упразднить Совет по русскому языку документ содержит поручение Министерству просвещения представить правительству «предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по государственной поддержке и развитию русского языка, а также по выработке согласованных предложений для их рассмотрения Советом при президенте по русскому языку».

Совет по русскому языку при правительстве РФ существовал с 1997 по 2004 год и был воссоздан в 2013 году в качестве совещательного органа «в целях рассмотрения ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка, а также выработки предложений о совершенствовании государственной политики в указанной сфере».

Возглавляла совет вице-премьер Ольга Голодец. Кроме того, среди членов совета были министр образования Ольга Васильева, первый заместитель министра культуры (теперь уже бывший) Владимир Аристархов, заместитель министра связи Алексей Волин, директор Гослитмузея Дмитрий Бак, а также президент Российской академии образования и председатель попечительского совета фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая.

Согласно информации на сайте правительства РФ, последнее заседание совета состоялось в октябре прошлого года. На заседании обсуждалось преподавание русского языка в школах.



