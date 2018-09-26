В НИИ состоится вечеринка Лоренцо Сенни и лейбла Presto!?

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29 сентября электронщик-авангардист Лоренцо Сенни устраивает в московском пространстве НИИ («Наука и Искусство») вечеринку, посвященную десятилетию его независимого лейбла Presto!?.

«За десять лет итальянский музыкант выпустил на нем более тридцати пластинок самого различного толка — от концептуальных работ интеллектуалов от музыки вроде Флориана Хекера и Лоренса Инглиша до "пост-клубных" экспериментов Evol и DJ Stingray и замысловатого, минималистичного саунд-дизайна Тео Берта и Маркуса Шмиклера», — говорится в сообщении на странице вечеринки в фейсбуке.

По словам организаторов, московская вечеринка откроет серию юбилейных событий, главными действующими лицами которых станут композитор-минималист Катерина Барбьери, исследователь экстремальных жанров танцевальной музыки Gabber Eleganza, перкуссионист-экспериментатор Энрико Малатеста и римский lento violento дуэт VIPRA.

Кроме того, в программе лайвы дуэта S A D, Павла Милякова и проекта RGLR CTZN из Находки, а также сеты Маши Харитоновой и российского сокуратора шоукейса Presto!? Филиппа Ильинского.

Вечеринка состоится при поддержке Итальянского института культуры в Москве



















