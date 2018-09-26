В НИИ состоится вечеринка Лоренцо Сенни и лейбла Presto!?© Ray-Ban Films
29 сентября электронщик-авангардист Лоренцо Сенни устраивает в московском пространстве НИИ («Наука и Искусство») вечеринку, посвященную десятилетию его независимого лейбла Presto!?.
«За десять лет итальянский музыкант выпустил на нем более тридцати пластинок самого различного толка — от концептуальных работ интеллектуалов от музыки вроде Флориана Хекера и Лоренса Инглиша до "пост-клубных" экспериментов Evol и DJ Stingray и замысловатого, минималистичного саунд-дизайна Тео Берта и Маркуса Шмиклера», — говорится в сообщении на странице вечеринки в фейсбуке.
По словам организаторов, московская вечеринка откроет серию юбилейных событий, главными действующими лицами которых станут композитор-минималист Катерина Барбьери, исследователь экстремальных жанров танцевальной музыки Gabber Eleganza, перкуссионист-экспериментатор Энрико Малатеста и римский lento violento дуэт VIPRA.
Кроме того, в программе лайвы дуэта S A D, Павла Милякова и проекта RGLR CTZN из Находки, а также сеты Маши Харитоновой и российского сокуратора шоукейса Presto!? Филиппа Ильинского.
Вечеринка состоится при поддержке Итальянского института культуры в Москве
новости
Вчера
18:16В НИИ состоится вечеринка Лоренцо Сенни и лейбла Presto!?
17:11Спектакли молодых петербургских режиссеров покажут в Москве
16:18В рунете появится площадка для свободных разговоров о сексе
15:40В Москве пройдет уикенд швейцарского кино
14:27Проект «Взлет» продолжится в павильоне «Космос»
12:30Бюро Захи Хадид построит концертный зал в Екатеринбурге
11:45Marshmello выступит в Москве
10:54Италия выдвинула на «Оскар» фильм Маттео Гарроне
25 сентября 2018
17:25Фестиваль NET объявил программуВсе новости