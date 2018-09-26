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Спектакли молодых петербургских режиссеров покажут в Москве

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Смерть Тарелкина»© «Приют комедианта»

С 4 по 9 ноября в Москве пройдут большие гастроли театра «Приюта комедианта», на которых будут впырвые представлены спектакли в постановке режиссеров-номинантов и лауреатов Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Расписание:

  • 4 ноября, Новая сцена, Театр имени Е.Б. Вахта́нгова
    «Толстого нет», реж. Денис Хуснияров, лауреат премии «Прорыв» 2014 года

  • 5 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
    «Любовная история», реж. Дмитрий Волкострелов, лауреат премии «Прорыв» 2011, 2012 и 2013 годов

  • 6 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
    «Братья», реж. Евгения Сафонова, лауреат премии «Прорыв» 2016 года

  • 8 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
    «Собачье сердце», реж. Максим Диденко, лауреат премии «Прорыв» 2014 года

  • 9 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
    «Смерть Тарелкина», реж. Семен Серзин, номинант премии «Прорыв» 2014 и 2018 годов

«Прорыв» — единственная в России театральная премия, которая поддерживает молодых режиссеров, артистов, театральных художников и менеджеров в возрасте до 35 лет. Премия была создана в 2008 году петербургским драматическим театром «Приют комедианта» и театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.



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