Спектакли молодых петербургских режиссеров покажут в Москве

Сцена из спектакля «Смерть Тарелкина» © «Приют комедианта»

С 4 по 9 ноября в Москве пройдут большие гастроли театра «Приюта комедианта», на которых будут впырвые представлены спектакли в постановке режиссеров-номинантов и лауреатов Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Расписание:

4 ноября , Новая сцена, Театр имени Е.Б. Вахта́нгова

«Толстого нет», реж. Денис Хуснияров , лауреат премии «Прорыв» 2014 года

5 ноября , Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского

«Любовная история», реж. Дмитрий Волкострелов , лауреат премии «Прорыв» 2011, 2012 и 2013 годов

6 ноября , Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского

«Братья», реж. Евгения Сафонова , лауреат премии «Прорыв» 2016 года

8 ноября , Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского

«Собачье сердце», реж. Максим Диденко , лауреат премии «Прорыв» 2014 года

9 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского

«Смерть Тарелкина», реж. Семен Серзин, номинант премии «Прорыв» 2014 и 2018 годов

«Прорыв» — единственная в России театральная премия, которая поддерживает молодых режиссеров, артистов, театральных художников и менеджеров в возрасте до 35 лет. Премия была создана в 2008 году петербургским драматическим театром «Приют комедианта» и театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.







