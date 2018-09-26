Спектакли молодых петербургских режиссеров покажут в Москве

Спектакли молодых петербургских режиссеров покажут в МосквеСцена из спектакля «Смерть Тарелкина»© «Приют комедианта»
С 4 по 9 ноября в Москве пройдут большие гастроли театра «Приюта комедианта», на которых будут впырвые представлены спектакли в постановке режиссеров-номинантов и лауреатов Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».
Расписание:
4 ноября, Новая сцена, Театр имени Е.Б. Вахта́нгова
«Толстого нет», реж. Денис Хуснияров, лауреат премии «Прорыв» 2014 года
5 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
«Любовная история», реж. Дмитрий Волкострелов, лауреат премии «Прорыв» 2011, 2012 и 2013 годов
6 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
«Братья», реж. Евгения Сафонова, лауреат премии «Прорыв» 2016 года
8 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
«Собачье сердце», реж. Максим Диденко, лауреат премии «Прорыв» 2014 года
9 ноября, Сцена на Сретенке, Театр имени Вл. Маяковского
«Смерть Тарелкина», реж. Семен Серзин, номинант премии «Прорыв» 2014 и 2018 годов
«Прорыв» — единственная в России театральная премия, которая поддерживает молодых режиссеров, артистов, театральных художников и менеджеров в возрасте до 35 лет. Премия была создана в 2008 году петербургским драматическим театром «Приют комедианта» и театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
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